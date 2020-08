Stand: 29.08.2020 08:38 Uhr - NDR 1 Radio MV

Mehr Flüge nach Heringsdorf als nach Rostock-Laage

Die Fluggesellschaft Eurowings fliegt von heute an wieder auf die Insel Usedom. Bis Ende Oktober bringt sie jeden Sonnabend Urlauber von Stuttgart und Düsseldorf nach Heringsdorf. Bereits im Mai wollte Eurowings die Insel Usedom anfliegen. Wegen der Corona-Pandemie wurden jedoch alle Flüge gestrichen. Für den Usedomer Airport seien die nun fliegenden Airbus-Maschinen von Eurowings ein wichtiger Meilenstein in diesem Jahr, sagte Geschäftsführer Dirk Zabel zu NDR 1 Radio MV. Buchungen und Auslastung mit Passagieren seien hoch.

Mehr Verbindungen als in Rostock Laage

Ohne Mithilfe der Usedomer Hoteliers, die Komplettpakete für Urlauber anbieten, des Kreises Vorpommern-Greifswald und der Gemeinde Heringsdorf hätte der Flughafen die Linien nicht stemmen können. Seit Ende Mai fliegt bereits die Lufthansa einmal in der Woche zwischen Frankfurt am Main und Heringsdorf. Mit den Verbindungen nach Stuttgart und Düsseldorf überholt der Flughafen quantitativ das Angebot in Rostock-Laage. Dort gibt es derzeit nur eine Verbindung – nach München.

Heringsdorf auch für Rettungs- und Versorgungsflüge

2019 zählte der Flughafen Heringsdorf nach eigenen Angaben knapp 21.000 Linienflugpassagiere, 5.500 mehr als im Jahr zuvor. Zudem steht der Airport für Rettungs- und Versorgungsflüge sowie Trainings- und Tankflüge zur Verfügung.

