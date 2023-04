Mehr Bahnverbindungen von Berlin an die Ostseeküste in MV Stand: 29.04.2023 07:00 Uhr Der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg will bis November zusätzliche Züge nach Stralsund einsetzen. An Wochenenden und Feiertagen fährt dann ein zusätzlicher Zug von und nach Berlin.

Ab dem 6. Mai werden zwischen Berlin und Stralsund wieder mehr Züge unterwegs sein. Das teilte der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg mit. Bis zum 5. November fährt an jedem Samstag, Sonntag und an Feiertagen morgens ein Zug mehr von Berlin nach Stralsund und am Nachmittag beziehungsweise Abend wieder zurück.

Verbindungen nach Angermünde

Ein zusätzlicher Verstärkerzug zwischen Berlin Südkreuz und Prenzlau wird vom 27. Mai bis 30. September bis Stralsund verlängert. In dieser Zeit wird außerdem eine zusätzliche Fahrt von Stralsund nach Angermünde in Brandenburg und zurück angeboten.

