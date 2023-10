Stand: 18.10.2023 13:46 Uhr Mehr Autos in Mecklenburg-Vorpommern gestohlen

Im vergangenen Jahr hat es in Mecklenburg-Vorpommern deutlich mehr Autodiebstähle gegeben als in den Jahren zuvor. Wie der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) am Mittwoch mitteilte, wurden 2022 im Nordosten 216 kaskoversicherte Fahrzeuge gestohlen. Das seien fast 38 Prozent mehr gewesen als im Jahr 2021. Dabei hätten die Täter es vor allem auf teure Autos abgesehen. Dem Versicherungsverband zufolge stieg der Gesamtschaden durch die Diebstähle um mehr als zwei Drittel auf über 4,2 Millionen Euro.

