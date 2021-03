Stand: 27.03.2021 12:36 Uhr Mehr Asylverfahren bei den Verwaltungsgerichten

Bei den Verwaltungsgerichten in Mecklenburg-Vorpommern sind im vergangenen Jahr mehr Asylverfahren eingegangen als noch ein Jahr zuvor. Die Zahl lag 2020 bei insgesamt 1.338 Verfahren an den Verwaltungsgerichten in Schwerin und Greifswald, teilte das Justizministerium mit. 2019 waren es den Angaben zufolge noch rund 150 weniger. Die Zahl der Asyl-Eilverfahren stieg ebenfalls. Im vergangenen Jahr waren es 457 - im Jahr zuvor noch knapp 400. | 27.03.2021 12:36