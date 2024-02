Stand: 01.02.2024 07:27 Uhr Mehr Anglerinnen und Angler in Mecklenburg-Vorpommern

Der Landesanglerverband Mecklenburg-Vorpommerns hat im vergangenen Jahr fast 700 neue Mitglieder gewonnen. Als Grund dafür sieht der Verband vor allem Jugendprojekte und Angelunterricht an den Schulen. Die Jugendarbeit des Verbands strahle auf das Elternhaus aus, sodass auch mehr Erwachsene den Fischereischein erwerben, so Kilian Neubert. Er war lange für die Jugendarbeit im LAV zuständig und tritt am Donnerstag sein neues Amt als Geschäftsführer an. Damit folgt er auf den im November verstorbenen Axel Pipping. Der Landesanglerverband ist mit rund 46.700 Mitgliedern der größte anerkannte Naturschutzverband in Mecklenburg-Vorpommern.

