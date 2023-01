Mehr Abiturienten in Berufsausbildung - außer in MV Stand: 24.01.2023 10:10 Uhr Deutschlandweit entscheiden sich immer mehr Abiturienten für eine Berufsausbildung. Einer Studie der Bertelsmann-Stiftung zufolge hatten 2021 gut 47 Prozent der Auszubildenden das Abitur in der Tasche. In Mecklenburg-Vorpommern sind es deutlich weniger.

Die Berufsausbildung werde für Abiturienten immer attraktiver, so das Fazit der Studie. Seit zehn Jahren immerhin wachse ihr Anteil bei den Auszubildenden. In Mecklenburg-Vorpommern aber wählen weit weniger Abiturienten eine berufliche Ausbildung. In Betrieben der Handwerkskammer Schwerin haben gut 15 Prozent, im Kammerbezirk Rostock gut 17 und in den IHK-Betrieben im Bereich Neubrandenburg knapp 19 Prozent der Auszubildenden das Abitur.

Über akademische und berufliche Wege gleichermaßen informieren

Die Kammern im Land werben seit Jahren auch um Gymnasiasten, um ihre Ausbildungsplätze zu besetzen. Die Studien- und Berufsorientierung an Gymnasien müsse über akademische und berufliche Bildungswege gleichermaßen informieren, so der Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Ostmecklenburg-Vorpommern Jens-Uwe Hopf. Die Industrie- Handelskammern setzen dafür auf Ausbildungsbotschafter, die vor Schulklassen in der Region von ihrer Ausbildung erzählen.

