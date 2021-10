Megastar Pink macht Schnapsbrennerei aus Zinzow berühmt Stand: 11.10.2021 06:31 Uhr Die US-amerikanische Pop-Rock-Sängerin Pink hatte auf Instagram vom Kräuterlikör "Amaro" aus Mecklenburg-Vorpommern geschwärmt und einen echten Hype ausgelöst. Die Brennerei verkaufte daraufhin an zwei Tagen 200 Flaschen.

Dass einmal Hollywood nach ihnen ruft, hätten sie im kleinen Zinzow (Landkreis Vorpommern-Greifswald) in Mecklenburg-Vorpommern wohl nicht gedacht. Popstar Pink schwärmt auf ihrem Instagram-Kanal aktuell vom Kräuterlikör der kleinen Gutsbrennerei. Achteinhalb Millionen Menschen haben die Sängerin in dem Sozialen Netzwerk abonniert, Tausende haben beim Schnaps-Post auf "gefällt mir" gedrückt. "Seitdem das raus ist, steht das Telefon nicht mehr still. Es ist viel los. Man hat das Gefühl, die ganze Welt blickt auf Zinzow und die Brennerei", sagt Veit Vielhaber, der Chef der Gutsbrennerei.

Italienische Neuinterpretation on the Rocks

Bei ihrer Welttournee vor zwei Jahren hatte Pink in einer Berliner Bar Bekanntschaft mit dem Amaro gemacht - einem ursprünglich aus Italien stammenden Bitterlikör. Den edlen Tropfen hat Brennmeister Thomas Neubert in Zinzow neu interpretiert. Ausschließlich natürliche Zutaten kommen in das Getränk. Die einen mögen ihn - wie auch Pink - pur auf Eis, andere bevorzugen ihn gemischt mit Rhabarberlikör und Gin. Letztlich handle es sich um einen Bitter-Aperitif, der traditionell vor dem Essen getrunken wird, erklärt Brennerei-Geschäftsführer Vielhaber. Rund 800 Liter davon werden in der Gutsbrennerei im Jahr hergestellt - größtenteils für Hotels in Berlin und für den eigenen Laden.

Segen nach Corona: Ganzer Monatsumsatz an nur zwei Tagen

Die unverhoffte Social-Media-Werbung durch die US-amerikanische Pop-Rock-Sängerin Pink hat den Vertrieb ordentlich angeheizt: An zwei Tagen wurden 200 Flaschen von dem Amaro aus Zinzow verkauf. Das ist so viel wie sonst in einem ganzen Monat und ein echter Segen für die Brennerei. Denn in der Corona-Krise waren viele Kunden weggeblieben.

Pink gilt als eine der erfolgreichsten Künstlerinnen weltweit. Die Sängerin hat 40 Millionen Alben verkauft und ist außerdem Besitzerin eines Weinguts in Kalifornien.

