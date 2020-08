Stand: 22.08.2020 13:26 Uhr - NDR 1 Radio MV

Meeresleuchten: Biolumineszenz in der Ostsee?

Ein seltenes und zauberhaft wirkendes Naturspektakel: Am Freitagabend leuchtet die Ostsee vor Lubmin im Rhythmus der Wellen auf. Ein Phänomen, das man hauptsächlich aus wärmeren Regionen der Erde kennt. Dem Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) zufolge wird auch das Meeresleuchten in der Ostsee meistens durch ein Massenauftreten winziger, einzelliger Planktonalgen ausgelöst. Wasserbewegungen reizen dabei spezielles Plankton zu einer Lichtreaktion namens Biolumineszenz.

Leuchtalgen fühlen sich an der Küste wohl

Der mechanische Reiz führt zu chemischen Prozessen in der Algenzelle. Die dabei frei werdende Energie wird dann in Form von Licht abgegeben. Bei den Leuchtalgen handelt es sich um die Art Noctiluca scintillans oder Pyrocystis noctiluca aus der Gruppe der Dinoflagellaten, so der BUND. Sie kommen entlang der Küsten und an Flussmündungen vor. Durch hohe Nährstoffkonzentrationen können sich Mikroalgen hier besonders gut vermehren, die den leuchtenden Algen dann als Nahrung dienen.

