Medizinische Versorgung in MV - Landtag zu Krankenhaus-Reform Stand: 26.01.2023 05:27 Uhr Der Landtag beschäftigt sich heute mit der vom Bund geplanten Krankenhaus-Reform. Die Regierungskoalition aus SPD und Linke stellt sich hinter das Vorhaben, sie will aber Einschränkungen bei der medizinischen Versorgung in MV verhindern.

Mehr Medizin, weniger Rendite: Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) will die Finanzierung der Krankenhäuser auf neue Füße stellen, der wirtschaftliche Druck, mit Operationen Geld zu verdienen, soll gesenkt werden. Auf der anderen Seite soll vor allem die Kinder- und Jugendmedizin besser gefördert werden. Lauterbach will die Krankenhäuser auch stärker spezialisieren. Dieser Teil der Reform - so Rot-Rot - dürfe im Flächenland nicht zu Kürzungen führen - die Pläne müssten den Erhalt als Krankenhaus-Standort - so wörtlich begünstigen.

Grüne: Stopp aller Straßen-Ausbauprojekte

Auf Antrag von CDU und FDP geht es im Landtag auch um Angriffe gegen Rettungskräfte und Polizei. Die Grünen wollen einen Stopp aller Straßen-Ausbauprojekte erreichen. Von Linke bis AfD haben sich bereits alle anderen Fraktionen dagegen ausgesprochen.

