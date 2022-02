Medikamente bei Einbruch in Hagenower Tierarztpraxis geklaut Stand: 03.02.2022 07:53 Uhr In einer Tierarztpraxis in Hagenow ist in der Nacht auf Mittwoch eingebrochen worden. Ersten Ermittlungen zufolge wurden dort Medikamente gestohlen. Zudem entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro.

Der Einbruch in die Praxis habe sich in der Nacht zu Mittwoch ereignet, sagte ein Polizeisprecher. Unbekannte Täter öffneten demnach gewaltsam ein Fenster, um sich Zutritt zu verschaffen. Dann sollen die Einbrecher mehrere Räume durchsucht und Gefäße aufgebrochen haben. Dabei ist ein Schaden von mehreren tausend Euro entstanden. Außerdem sollen Medikamente, vermutlich in flüssiger Form, entwendet worden sein. Mit diesen zu hantieren, könne für die Täter gefährlich sein, so der Polizeisprecher weiter.