Stand: 30.09.2021 17:01 Uhr Medienpreis "Rufer" für Wirtschaftsjournalismus in MV vergeben

In Rostock ist der Medienpreis "Rufer" verliehen worden. Er wird einmal im Jahr von den Industrie- und Handelskammern in Mecklenburg-Vorpommern ausgerufen, um anspruchsvollen Wirtschaftsjournalismus auszuzeichnen. Die NDR Fernsehreporterinnen Cornelia Helms und Wiebke Possehl bekamen den Preis in der Kategorie Fernsehen-Langformat für ihre Reportage "Was geht, was kommt, was bleibt?" über Unternehmer in der Corona-Zeit. Die beiden NDR Journalisten Thomas Naedler und Nicolas Bernhard wurden für ihren Podcast "Sassnitz und Nordstream 2" aus der Reihe "Dorf-Stadt-Kreis" im Bereich Online mit dem Preis ausgezeichnet. Weitere Preisträger sind Eckard Rosentreter von der "SVZ" in der Kategorie Print, Silke Hasselmann vom Deutschlandfunk in der Kategorie Hörfunk sowie Bernd Mosebach vom ZDF in der Kategorie Fernsehen-Kurzformate. | 30.09.2021 17:00