Medienpreis "Rufer" an Journalisten verliehen

Zum 14. Mal ist der Medienpreis "Rufer" der Industrie- und Handelskammern in Mecklenburg-Vorpommern für besonders gelungenen Wirtschaftsjournalismus in Print, Hörfunk und Fernsehen vergeben worden.

In Schwerin wurden die Gewinner des Medienpreises "Rufer" geehrt. Der Preis wird seit 13 Jahren vergeben. Damit soll anspruchsvoller Wirtschaftsjournalismus gefördert werden. 61 Beiträge wurden in diesem Jahr eingereicht.

Preis für den NDR

Die Filmemacher Uli Wendelmann und Denis Kliewer bekamen den Preis in der Kategorie Fernsehen Langbeiträge. Sie hatten für den NDR die Reportage "SOS - Werften im Überlebenskampf" gedreht. In der Kategorie Print hat Thorsten Roth von der Schweriner Volkszeitung mit einem Artikel über Öko-Wärme im Wohnzimmer gewonnen. Jana Schulze von der Ostseewelle wurde der Preis in der Kategorie Online zuerkannt für ihren Podcast "MV-Werften in der Corona-Krise". Richard Fuchs vom SWR ist Gewinner in der Kategorie Hörfunk. In seinem Beitrag über Insektenmehl hat er ein Startup-Unternehmen aus dem Land begleitet. Susanne Seidl vom ZDF-Landesstudio Mecklenburg-Vorpommern hat die Kategorie Fernsehen kurz gewonnen mit einem Film über die Ostseefischer.

Die Preise für die besten Beiträge in den Kategorien Print, Hörfunk und Online sind mit 2.000 Euro dotiert. Für die stärksten langen und kurzen Fernsehstücke gibt es je 1.500 Euro.

