Medienkompetenzpreis geht nach Waren, Neubrandenburg und Wattmanshagen Stand: 28.04.2022 18:35 Uhr Der Medienkompetenzpreis Mecklenburg-Vorpommern ist am Donnerstagnachmittag in Rostock verliehen worden. Insgesamt sind in diesem Jahr acht Projekte ausgezeichnet worden.

Eine Auszeichnung ging nach Waren an das Online-Bildungsprojekt "Wissen Werkeln WLAN" der RAAbatz Medienwerkstatt Mecklenburgische Seenplatte. Als Reaktion auf die Schulschließungen in der ersten Phase der Pandemie bot die Medienwerkstatt dort Bildungsformate und Workshops in digitaler und kreativer Form an. Ausgezeichnet wurde unter anderem auch die Evangelisch-Lutherische Kirchgemeinde Wattmanshagen in der Kategorie "Kindheit und Alter" für ein Projekt, bei dem Kinder und ältere Menschen aus der Tagespflege zu deren Kindheit befragen konnten.

Sonderpreis für Latücht in Neubrandenburg

Der Verein "Latücht - Film und Medien" erhielt den Sonderpreis für ein medienübergreifendes Projekt, das jungen Menschen die Möglichkeit bot, ihre Kompetenzen im Umgang mit Fakenews zu schulen. Der Medienkompetenzpreis wird seit 2006 von der Medienanstalt Mecklenburg-Vorpommern verliehen und geht an herausragende Projekte, die nachhaltige und innovative Medienarbeit mit Kindern, Jugendlichen oder Erwachsenen leisten. In diesem Jahr haben sich 27 Projekte aus ganz Mecklenburg-Vorpommern um die Preisgelder von insgesamt 6.000 Euro beworben.

Auftakt für FiSH-Filmfestival in Rostock

Die Preisverleihung bietet den Auftakt für das Filmfestival FiSH im Stadthafen Rostock. Bis einschließlich Sonntag laufen nach einer reinen Onlineveranstaltung im vergangenen Jahr insgesamt mehr als 70 Produktionen an drei verschiedenen Orten im Stadthafen.

