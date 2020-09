Stand: 04.09.2020 14:36 Uhr - NDR 1 Radio MV

Medien: Online-Ausleihe in MV stärker nachgefragt

Das sogenannte Onleihe-Angebot von Bibliotheken in Mecklenburg-Vorpommern wird in Zeiten der Corona-Pandemie häufiger genutzt. Nach Angaben der Fachstelle für Bibliotheken in MV leihen mehr Menschen beispielsweise Bücher digital aus. Im März wurden demnach Medien im Vergleich zum Vorjahr landesweit knapp 80 Prozent mehr online genutzt.

13.500 Menschen nutzen die Onleihe

Im April habe sich die Zahl sogar verdoppelt. Insgesamt gibt es derzeit in Mecklenburg-Vorpommern rund 13.500 Onleihe-Nutzer. Einen Zuwachs gab es den Angaben zufolge vor allem bei kleineren Bibliotheken.

90.000 Medien abrufbar

Beispielsweise wurde in der Anklamer Bibliothek im April etwa 70 Prozent öfter ausgeliehen als im Vorjahr. In Bützow bei Rostock gab es im gleichen Zeitraum einen Anstieg um mehr als das Doppelte. Knapp 90.000 Medien können in Mecklenburg-Vorpommern digital ausgeliehen werden.

