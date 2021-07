Stand: 14.07.2021 14:21 Uhr Media-Analyse: Gute Zeugnisse für NDR 1 Radio MV

NDR 1 Radio MV gehört weiterhin zu den erfolgreichsten Radioprogrammen in Mecklenburg-Vorpommern. Nach den Ergebnissen der aktuellen Mediaanalyse MA 2021 ist das NDR Landesprogramm für Mecklenburg-Vorpommern von Montag bis Sonntag mit einem Marktanteil von 24,1 Prozent Marktführer in Mecklenburg-Vorpommern.

Im Bereich der Tagesreichweite liegt NDR 1 Radio MV von Montag bis Freitag mit 25,3 Prozent nur knapp hinter der Ostseewelle, die auf 25,7 Prozent kommt. Insgesamt schalten täglich 372.000 Menschen bundesweit das Landesprogramm des Norddeutschen Rundfunks ein.

Chefredakteurin Patett: "Absoluter Vertrauensbeweis"

"Für das Team von NDR 1 Radio MV ist das ein absoluter Vertrauensbeweis der Menschen in Mecklenburg-Vorpommern in unsere seriöse Berichterstattung. Und natürlich ist es auch ein großartiger Erfolg für die im September 2020 gestartete neue Sendung am Morgen, Die Stefan Kuna Show", so die multimediale Chefredakteurin des NDR in Mecklenburg-Vorpommern, Gordana Patett.

NDR Intendant Knuth: "Es zeigt, dass auf uns Verlass ist"

"In der Pandemie haben Hörerinnen und Hörer verlässliche Informationen, Begleitung und auch Ablenkung von einem bisweilen belastenden Alltag bei unseren NDR Programmen gesucht und gefunden. (...) Die sehr guten Zahlen sind auch Ausdruck des großen Vertrauens für unsere vier NDR Landesprogramme, die sich insgesamt positiv entwickeln. All dies zeigt die Nähe der Hörerinnen und Hörer zum Norddeutschen Rundfunk. Und es zeigt, dass auf uns Verlass ist", so NDR Intendant Joachim Knuth.

Zur Media-Analyse

Alle angegebenen Daten beziehen sich auf Montag bis Freitag. Die hier ausgewiesenen Reichweiten umfassen die Radionutzung über alle Empfangswege inklusive Online und DAB+. Die vorliegende Berichterstattung MA 2021 Audio basiert coronabedingt auf den Frühjahrswellen 2020 und 2021. Diese Feldzeiten enthalten die ersten zwei Corona-Wochen (März 2020) sowie Anteile des zweiten Lockdowns (Dezember 2020 bis März 2021).



Die Media-Analyse wird regelmäßig von der Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse e.V. (agma) erstellt. Das nächste Ergebnis wird am 30. März 2022 veröffentlicht.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 14.07.2021 | 14:00 Uhr