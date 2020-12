Stand: 17.12.2020 06:28 Uhr Medewege: Ein Toter bei Brand von Gartenlaube

In Schwerin ist in der Nacht zum Donnerstag ein Mensch beim Brand einer Gartenlaube ums Leben gekommen. Gegen Mitternacht brach das Feuer in der Anlage in Medewege aus. Die Feuerwehr brauchte zwei Stunden, um es zu löschen. Eine Person befand sich in der Laube und konnte nur tot geborgen werden. Die Identität konnte noch nicht geklärt werden und auch die Umstände des Brandes nicht. Die Polizei ermittelt nun, wie es zu dem Feuer kommen konnte. | 17.12.2020 06:28