Mecklenburgische Seenplatte gibt Impftermine für über 60-Jährige frei Stand: 12.04.2021 14:47 Uhr Der Landkreis Mecklenburgische Seenplatte gibt ab sofort das Impfen für Menschen ab 60 Jahren mit dem AstraZeneca-Impfstoff frei.

Frauen und Männer dieser Altersgruppe brauchen keinen Termin für eine Impfung, nur ein Ausweisdokument. Zur Verfügung stehen die beiden Impfzentren in Trollenhagen bei Neubrandenburg und in Waren an der Müritz. Vor der Impfung müssen die üblichen Formulare, wie Aufklärungs- und Einwilligungsbogen ausgefüllt werden, zudem gibt es ein ärztliches Beratungsgespräch. Damit ist die Seenplatte der erste Landkreis im Nordosten, der dieser Altersgruppe ohne Terminbuchung Zutritt zu diesem Impfstoff gewährt.

Impftempo soll schneller ansteigen

Bislang gab es lediglich einzelne Impfaktionstage, wie zuletzt in Wismar, Demmin, Neubrandenburg und Mirow. Mit der Freigabe soll zum einen die Zahl der Geimpften viel schneller als bisher steigen. Zum anderen sollen aber auch die Lagerbestände von AstraZeneca-Impfdosen abgebaut werden. Im flächenmäßig größten Landkreis Deutschlands sind 33.665 Menschen zum ersten Mal gegen das Coronavirus geimpft worden, was etwas mehr als 13 Prozent der Einwohner ausmacht. Der Wert liegt leicht über dem Landesdurchschnitt.

Weitere Informationen AstraZeneca: Weitere Sonderimpfaktionen in MV Am Sonnabend konnten sich Menschen über 60 Jahre an mehreren Orten ohne Termin mit AstraZeneca impfen lassen. mehr

Mehr als 2.500 Impfungen bei Sonder-Impftagen am Wochenende

Bereits am Wochenende hatten die Landkreise Mecklenburgische Seenplatte und Vorpommern-Greifswald Einwohner ab 60 Jahren aufgerufen, sich in Demmin, Mirow, Neubrandenburg, Pasewalk und Greifswald mit AstraZeneca gegen das Coronavirus immunisieren zu lassen. Wenn man mit dem Impfen gegen das Coronavirus vorankommen wolle, müsse man den Menschen freistellen, wann sie kommen wollen. Das hätten die Sonder-Impftage für die "Generation 60 plus" bewiesen. Wie Sprecher der beiden Landkreise mitteilten, kamen zu den Aktionen ohne Termin mehr als 2.500 Menschen, am meisten waren es in Neubrandenburg.

Weitere Informationen Corona-News-Ticker: Seenplatte-Kreis gibt Impfen ab 60 Jahren frei An der Mecklenburgischen Seenplatte können sich Menschen ab 60 Jahren nun ohne Termin mit AstraZeneca impfen lassen. Mehr Corona-News im Ticker. mehr

Service Bürgertelefone zum Coronavirus Ministerien, Behörden und Verbände in Mecklenburg-Vorpommern haben Bürgertelefone und Hotlines für Fragen zum Coronavirus geschaltet. Hier finden Sie eine Übersicht. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 12.04.2021 | 14:00 Uhr