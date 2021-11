Mecklenburgische Seenplatte: Warnstufe "Rot Plus" - Schließungen Stand: 30.11.2021 21:07 Uhr Im Kreis Mecklenburgische Seenplatte müssen Einrichtungen aus den Bereichen Kultur und Freizeit von Mittwoch an (1. Dezember) schließen. Ausgenommen sind Restaurants. Der Kreis war sieben Tage lang auf der Corona-Ampel "rot" eingestuft worden. Wegen der drohenden Überlastung des Gesundheitssystems wurden Reha-Kliniken zu "Ersatzkrankenhäusern" erklärt.

"Wir haben den ersten Kreis - die Mecklenburgische Seenplatte - die bereits seit einer Woche von der Warnstufe rot betroffen ist. Und damit geht dieser Landkreis auf die Warnstufe 'Rot-Plus'", sagte Schwesig am Dienstagabend in Schwerin. Damit kommt es an der Seenplatte zu ersten Schließungen. Theater, Ausstellungen, Museen, Freizeitparks, die Innenbereiche von Zoos, Weihnachtsmärkte, Spaß- und Schwimmbäder, Spielhallen, Fitnessstudios, Messen müssten nun schließen, so Schwesig. Ausgenommen sind Restaurants, die weiter für die 2G-Plus-Regel offen bleiben.

Schließungen schon von Mittwoch an

"Diese Maßnahmen wird der Landkreis ab morgen (Mittwoch) ergreifen", so Schwesig. An der Seenplatte galten bereits verschärfte Maßnahmen wie eine Ausweitung der 2G-Plus-Regel und Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte. Laut Corona-Landesverordnung werden die durch das Erreichen einer neuen Corona-Warnstufe ausgelösten Verschärfungen wieder zurückgenommen, wenn die Region fünf Tage in Folge wieder niedriger eingestuft wird.

Reha-Kliniken werden Ersatzkrankenhäuser

Wie Gesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD) erklärte, droht im Kreis eine Überlastung des Gesundheitssystems. "Ich habe heute die Reha-Kliniken in die Lage versetzt, als sogenannte Ersatzkrankenhäuser zu fungieren", so Drese. Damit würden von Mittwoch an schrittweise 230 Betten zur Verfügung gestellt. Drese verspricht sich von der Maßnahme eine Entlastung der Krankenhäuser in der Region. Das Dietrich-Bonhoeffer-Klinikum in Neubrandenburg hatte am Montag als erste große Klinik im Bundesland eine Auslastung der Intensivstationen gemeldet. Von den 30 verfügbaren Betten waren 13 von Covid-19-Patienten belegt.

