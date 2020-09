Stand: 30.09.2020 11:29 Uhr Mecklenburgische Seenplatte: Tagesmütter bekommen mehr Geld

Tageseltern in Mecklenburg-Vorpommern haben einen deutlich geringeren Verdienst als Erzieherinnen und Erzieher in Kitas. Im Kreis Mecklenburgische Seenplatte soll die Vergütung 2021 nun zum zweiten Mal in Folge angehoben werden. Demnach kämen Tageseltern nach der Steigerung auf etwa 2.000 Euro bei durchschnittlich vier bettreuten Kindern - ein Plus von etwa einem Viertel mehr als vor einem Jahr. Aktuell liegt der Verdienst unter dem gesetzlich vereinbarten Mindestlohn, zudem hat die Berufsgruppe mit Altersarmut zu kämpfen. Die Lücke zu Erziehern in Kitas bleibt dennoch bestehen. | 30.09.2020 11:06