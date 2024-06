Stand: 03.06.2024 16:25 Uhr Mecklenburgische Seenplatte: Schleusenöffnungszeiten verlängert

Das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Oder-Havel kann von Mitte Juni an doch längere Schleusenöffnungszeiten in der Mecklenburgischen Seenplatte anbieten. Nach NDR Informationen hat die Behörde das Angebot der Firma Kuhnle-Tours angenommen, zusätzliche Schleusenwärter auszubilden und einzustellen. Damit könnten Wasserwanderer zwischen Neustrelitz-Mirow und Berlin vom 17. Juni an die Schleusen täglich zwischen 7 bis 21 Uhr nutzen. Derzeit geht das lediglich von 9 bis 18 Uhr.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 03.06.2024 | 19:00 Uhr