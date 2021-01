Stand: 05.01.2021 14:14 Uhr Mecklenburgische Seenplatte: Polizei sucht Kälber-Diebe

Kälber-Diebe beschäftigen derzeit die Polizei in der Region Wittstock/Heiligengrabe an der Landesgrenze zwischen Brandenburg und Mecklenburg. Laut Polizei suchen die Ermittler nach vier Jungrindern, die von einer Kälber-Weide bei Papenbruch entwendet wurden. Ende Dezember waren die weiß-braun gefleckten Tiere verschwunden, die in Kunststoff-Boxen mit Auslauf gehalten wurden. Am Wittstocker Kreuz verlaufen die Autobahnen 24 und 19, die Berlin, Hamburg, Schwerin und Rostock verbinden. | 05.01.2021 14:20