Mecklenburgische Seenplatte: Einreisesperre aufgehoben Stand: 04.05.2021 08:18 Uhr Auswärtige aus Mecklenburg-Vorpommern dürfen wieder an Seenplatte: Wegen gesunkener Infektionszahlen hat der Kreis die Einreisesperre aufgehoben.

Der Landkreis Mecklenburgische Seenplatte hat die Corona-bedingten Einreisebeschränkungen gelockert. Grundlage sei, dass die Inzidenz im Kreis seit fünf Tagen unter 150 liege, so eine Kreissprecherin. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Montag in dem Landkreis bei 101. Vor dem 15. April hatte dieser Wert an mehr als drei Tagen über 150 gelegen und das Gesundheitsamt hatte das Infektionsgeschehen als "diffus" eingeschätzt.

Lockerungen bislang nur für Auswärtige aus MV

Besucher und Tagestouristen aus Mecklenburg-Vorpommern dürfen nun also wieder ohne triftigen Grund in den Landkreis einreisen. Wegen der Corona-Lage dürfen Touristen aus anderen Bundesländern aber weiter grundsätzlich nicht nach Mecklenburg-Vorpommern einreisen. Dies legt die Corona-Landes-Verordnung fest. Das könnte sich aber bald ändern. Die Landesregierung will heute über Lockerungen für vollständig gegen das Coronavirus Geimpfte entscheiden.

Sperre für Vorpommern-Greifswald gilt noch

Noch nicht wieder aufgehoben worden sind die Einreisebeschränkungen auch für Einheimische im Kreis Vorpommern-Greifswald, obwohl die Inzidenz auch dort seit einer Woche unter 150 liegen. Dort gilt weiterhin eine Einreisesperre für alle Auswärtigen wegen der Corona-Lage. Dies hatte die Polizei in den letzten Wochen immer wieder kontrolliert und etliche Autofahrer zum Umkehren gezwungen.

