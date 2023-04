Stand: 18.04.2023 06:22 Uhr Mecklenburgische Seenplatte: Demos gegen Ukraine-Politik

Im Landkreis Mecklenbuirgische Seenplatte sind am Montag in fünf Städten Menschen auf die Straße gegangen, um unter anderem gegen die Ukraine-Politik der Bundesregierung zu protestieren. Die Polizei zählte insgesamt knapp 500 Demonstranten. Die meisten Menschen waren in Waren an der Müritz unterwegs. Dort protestierten 190 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. In Neubrandenburg kamen etwa 160 Personen zusammen, in Neustrelitz 100. Wie die Polizei mitteilte, kam es zu keinen Zwischenfällen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 18.04.2023 | 06:30 Uhr