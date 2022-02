Mecklenburg-Vorpommerns Rohrwerber kämpfen um ihre Zukunft Stand: 10.02.2022 16:36 Uhr Landesweit gibt es rund 25 Rohrdachdeckerbetriebe. Das Rohrdachdecker-Handwerk ist deutsches immaterielles UNESCO Kulturerbe. Doch Ernteflächen für Schilfrohr werden hierzulande immer weniger. Nun soll die gesetzliche Rohrmahd-Richtlinie überarbeitet werden.

Schon seit Jahren können die Rohrdachdecker den Bedarf an heimischem Schilfrohr nicht mehr decken. Sie kritisieren, dass immer mehr Naturschutzgebiete ausgewiesen werden, in denen sie nicht ernten dürfen. Gleichzeitig wird der Rohstoff aber regional immer stärker nachgefragt. Deshalb wollen sie auch längere Erntezeiträume für sich erreichen.

AUDIO: Rohrwerber kämpfen um ihre Zukunft (2 Min) Rohrwerber kämpfen um ihre Zukunft (2 Min)

Aktuelle Rohrmahd-Richtlinie ist veraltet

Für Rohr ist die Winterzeit Erntezeit. Wer, wann und wie viel Schilfrohr schneiden darf, regelt die sogenannte Rohrmahd-Richtlinie. Die muss jedoch überarbeitet werden, weil sie veraltet ist. Rohrwerber, Rohrdachdecker sowie Vertreter aus dem Umweltministerium und aus Naturschutzverbänden haben sich nun über eine Novellierung der Richtlinie ausgetauscht. Es sollen jedoch noch weitere Gespräche folgen, vor allem zu naturschutzrechtlichen Fragen, die noch ungeklärt sind.

Rohrwerber bewerten erste Gespräche positiv

Die Rohrwerber hätten ihre Forderungen deutlich gemacht - ein zentrales Anliegen für dieses Gespräch. Dafür haben sie Änderungsvorschläge gemeinsam mit dem Moorzentrum der Universität Greifswald erarbeitet und in die Runde gegeben. Der ganze Prozess steht damit erst am Anfang. Eine Arbeitsgruppe, die extra eingerichtet wurde, um die Rohrmahd-Richtlinie zu überarbeiten, befasst sich nun weiter damit.

Positiv bewerten die Rohrmacher, dass es überhaupt erst einmal zu einem Austausch gekommen ist. Darauf hat die Reetdachdecker-Innung des Landes jahrelang hingearbeitet. Die Rohrmahd-Richtlinie müsste nämlich längst überarbeitet sein, weil sich zum Beispiel rechtliche Grundlagen schon vor mehr als zehn Jahren geändert haben.

Rohrwerber seien keine Naturzerstörer

Kritisch sehen die Rohrwerber, dass sie als Naturzerstörer gesehen werden, die ausschließlich wirtschaftliche Interessen im Blick hätten. Sie haben betont, dass sie sich als Landschaftspfleger verstehen. Als langfristige Beobachter der Natur sind sie davon überzeugt, dass seltene Vögel, wie etwa die Rohrdommel, ihre Nester eher in einjährigem starken Schilfrohr bauen als in brüchigem alten Rohr. Deshalb haben sie die anderen Mitglieder der Arbeitsgruppe eingeladen, die Rohrmahd zu begleiten, damit diese sich selbst ein Bild machen können, wie die Rohrwerber auch als Landschaftspfleger arbeiten.

Darum sind diese Gespräche so wichtig

Zum einen steigt die Nachfrage nach heimischem Rohr bei den Dachdeckern – manch einer ist auf vier Jahre ausgebucht. Die Flächen, auf denen Rohrwerber in Mecklenburg-Vorpommern ernten dürfen, werden aber immer weniger. Vor 30 Jahren wurden noch 1,2 Millionen Bunde in MV geerntet, heute nur noch rund 200.000. Importware ist aber sehr teuer, denn ein Bund chinesisches Rohr kostet rund 5,50 Euro – das sind 1,50 Euro mehr als europäisches Rohr. Zum anderen liegt den Rohrdachdeckern und Rohrwerbern natürlich auch das immaterielle Kulturerbe am Herzen, das sie nachweislich seit 6.000 Jahren betreiben. Das Reetdachdecker-Handwerk steht seit 2014 auf der deutschen UNESCO-Liste. Sie wollen dieses Kulturgut weiter pflegen und schützen.

Weitere Informationen Klimaschutz: MV will mehr Moore renaturieren In MV sollen noch mehr Moore wiedervernässt und damit renaturiert werden. Dafür sollen Landwirte auf freiwilliger Basis gewonnen werden - mit finanziellen Anreizen. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 10.02.2022 | 16:00 Uhr