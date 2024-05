Mecklenburg-Vorpommern im Mai sonnigstes Bundesland Stand: 31.05.2024 18:56 Uhr Mecklenburg-Vorpommern hat im Mai die meisten Sonnenstunden aller Bundesländer eingefahren. Mehr als 280 Stunden war die Sonne zu sehen. Der Mai könnte zudem der drittwärmste seit Wetteraufzeichnung werden.

In Mecklenburg-Vorpommern ist die Sonne im Mai häufiger zu sehen gewesen als in allen anderen Bundesländern. Mehr als 280 Stunden Sonne waren deutlich mehr als das vieljährige Mittel von 236 Stunden, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag mitteilte.

Der letzte Monat des meteorologischen Frühlings präsentierte sich insgesamt deutlich zu warm und zeitweise auch viel zu nass. Die durchschnittliche Temperatur erreichte 15,3 Grad. Das ist der drittwärmste Mai seit Beginn der Wetteraufzeichnungen mit einer Abweichung von 3,4 Grad zum Mittelwert. Die zunächst länger andauernde Trockenheit endete am 22. Mai mit Starkregenfällen. Das führte zu einer Niederschlagsmenge im ganzen Monat von 80 Litern je Quadratmeter.

Frühling 2024 mit Spitzenwerten in MV

Auch die Temperaturen im Frühjahr 2024 insgesamt erreichten mit 10,5 °C (7,1 °C) einen neuen Spitzenwert. Schon der März war rekordwarm und der Mai könnte der Drittwärmste werden. In der Fläche regnete es in rund 162 l/m² (134 l/m²). Dabei gab es deutliche regionale Unterschiede in der Region. Während in der westlichen Mecklenburgischen Seenplatte teilweise über 200 l/m² gemessen wurden, kamen auf Rügen und in der Pommerschen Bucht örtlich keine 100 l/m² zusammen. Die Sonne zeigte sich im Frühjahr für 555 Stunden (516 Stunden).

Temperaturen in Deutschland so hoch wie nie

Das Frühjahr 2024 war in Deutschland das wärmste seit Messbeginn im Jahr 1881. Uwe Kirsche, Pressesprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD): "Der Klimawandel lässt sich nicht ausblenden. Nach dem wärmsten Februar und März in diesem Jahr erleben wir in Deutschland nun eine Mitteltemperatur im Frühling, die seit Messbeginn noch nie so hoch war." Hinzu kamen regional reichlich Extremniederschläge, vor allem im Mai im Gefolge schwerer Gewitter. Heftiger Dauerregen führte im Saarland und in Rheinland-Pfalz zu einer dramatischen Hochwasserlage. Dagegen blieb es in Teilen Ostdeutschlands vergleichsweise trocken, wie der DWD nach ersten Auswertungen der Ergebnisse seiner rund 2.000 Messstationen meldet.

