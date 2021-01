Stand: 26.01.2021 15:20 Uhr Mecklenburg-Vorpommern hat saubere Luft

Die Luft in Mecklenburg-Vorpommern ist laut aktuellem Luftgütebericht sauber. Zudem weist sie die besten Umweltwerte seit Beginn der Messungen auf.

Laut einer Auswertung der Luftqualität 2020 durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie (LUNG) gab es in Meckelnburg-Vorpommern erneut weder für Feinstaub noch für Stickstoffdioxid Grenzüberschreitungen. Sicher haben die Corona-Einschränkungen einiges dazu beigetragen, sagte Umweltminister Till Backhaus (SPD) am Dienstag. Während des ersten sogenannten Lockdowns während der Pandemie waren nur wenige Fahrzeuge unterwegs. Außerdem führt Backhaus die hohe Luftgüte auch darauf zurück, dass immer mehr Fahrzeuge mit umweltfreundlicheren Motoren zugelassen werden.

Höhere Werte in Rostock

Auch viele Heizungen seien umgerüstet worden, heißt es. Alle Luftgüte-Messtationen im Land haben im vergangenen Jahr die geringsten Überschreitungen der Grenzwerte seit Beginn der Messungen registriert. Nur etwas erhöhte Feinstaubwerte stellte das LUNG in Rostock fest. In Schwerin dagegen gab es erstmals überhaupt keine Überschreitung bei diesem Wert. Auch die Ozonwerte waren vergangenes Jahr sehr gut. Das lag aber am nicht so heißen und relativ sonnenarmen Sommer, so Backhaus.

