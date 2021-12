Stand: 31.12.2021 10:30 Uhr Mecklenburg-Vorpommern hat die meisten Jäger

In Mecklenburg-Vorpommern gibt es bezogen auf die Einwohnerzahl so viele Jäger wie in keinem anderen Bundesland in Deutschland. Das hat der Jagdverband mitgeteilt. Im Nordosten gehen demnach 13.000 Frauen und Männer auf die Jagd. Umgerechnet auf die Einwohnerzahl macht das 8,2 pro 1.000 Einwohner. Laut Jagdverband gehen im Norden mehr Menschen auf die Jagd, als im Süden. Jagen werde zudem immer beliebter. | 31.12.2021 10:30