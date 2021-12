Stand: 23.12.2021 15:03 Uhr Mecklenburg-Vorpommern häufiger als Drehort genutzt

Die Filmproduktion in Mecklenburg-Vorpommern hat trotz Corona-bedingter Kinopausen und Einschränkungen im Jahr 2021 wieder Fahrt aufgenommen. Wie die landeseigene MV Filmförderung in Schwerin mitteilte, gab es im zu Ende gehenden Jahr für Spielfilm- und Serienproduktionen insgesamt 528 Drehtage im Nordosten. Das seien fast doppelt so viele gewesen wie im Jahr zuvor. Zu den Produktionen gehörte unter anderem der Kinderfilm "Alfons Zitterbackes chaotische Klassenfahrt". Er wurde zu großen Teilen auf der Insel Usedom gedreht und soll im Sommer 2022 in die Kinos kommen. | 23.12.2021 15:00