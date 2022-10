Mecklenburg-Vorpommern feiert Landeserntedankfest in Ferdinandshof Stand: 02.10.2022 10:03 Uhr In Ferdinandshof bei Torgelow startet heute das diesjährige Landeserntedankfest mit Gottesdienst, Festumzug und Übergabe der Erntekrone an Schirmherrin Manuela Schwesig (SPD).

Trotz Hitze und Trockenheit in diesem Jahr haben die Bauern in Mecklenburg-Vorpommern eine überdurchschnittliche Ernte einfahren können. Angesichts von Inflation und hoher Energiepreise sind sie aber nicht frei von Sorgen. Vor dem Landeserntedankfest mahnte Agrarminister Till Backhaus (SPD) deshalb eine gerechtere Verteilung der Krisenlasten zugunsten des ländlichen Raumes an.

Buntes Programm beim Landeserntedankfest in Ferdinandshof

Auf dem Gutshof und dem Festplatz von Ferdinandshof gibt es den ganzen Tag ein buntes Unterhaltungsprogramm. Der Tag hat um 10:00 Uhr mit einem Festgottesdienst in der Scharmützelkirche begonnen, der auch live auf das Festgelände übertragen wurde. Danach startete der große Festumzug durch Ferdinandshof. Auf der etwa drei Kilometer langen Strecke wurden unter anderem alte Erntemaschinen und Fuhrwerke zu sehen sein. Moderiert wurde der Umzug unter anderem von NDR 1 Radio MV Moderator Ralf Markert. Gegen Mittag werden die Landfrauen aus der Uecker-Randow-Region die gold-gelb-blau verzierte Erntekrone an Ministerpräsidentin Manuela Schwesig übergeben. Sie ist Schirmherrin des Landeserntedankfestes. Auch NDR Telefonspaßvogel Leif Tennemann sorgt auf einer der vier Bühnen für gute Stimmung. Außerdem gibt es auf dem Fest einen Markt mit regionalen Produkten, eine Tierschau und eine Technikausstellung.

Gute Ernte für Mecklenburg-Vorpommern

Mecklenburg-Vorpommern hat ersten Erhebungen zufolge 4,1 Millionen Tonnen Getreide und 781.000 Tonnen Raps in guten Qualitäten geerntet. Der durchschnittliche Getreideertrag lag mit 76,7 Dezitonnen je Hektar 12,9 Prozent über dem Mittel der Jahre 2016 bis 2021. Der Rapsertrag lag mit 40,6 Dezitonnen je Hektar sogar 25,2 Prozent über dem langjährigen Durchschnitt. Allerdings fielen die Erträge regional sehr unterschiedlich aus.

Backhaus fordert höhere Wertschätzung für ländliche Regionen

Agrarminister Backhaus begrüße zwar den vom Bund geplanten Rettungsschirm von 200 Milliarden Euro zur Dämpfung der Strom- und Gaspreise, es seien jedoch weitere Maßnahmen nötig. Dazu gehöre vor allem eine gerechtere Verteilung der Krisenlasten zugunsten des ländlichen Raumes. “Der ländliche Raum, gerade in Mecklenburg-Vorpommern, versorgt das Land mit sauberer Energie durch Solaranlagen, Windkraft und Biomasse. Die Menschen vor Ort haben aber nur selten einen Vorteil davon”, so Backhaus. Bewohner ländlicher Regionen müssen in Norddeutschland wegen hoher Netzentgelte bislang überdurchschnittlich viel für Strom bezahlen.

Außerdem forderte Backhaus eine insgesamt höhere Wertschätzung für ländliche Regionen. Die Versorgung mit Nahrungsgütern werde häufig als selbstverständlich hingenommen, das sei sie aber nicht. “Hinter den vollen Supermarktregalen stecken harte Arbeit und unternehmerische Risiken”, betonte er. Zugleich warb Backhaus für einen bewussteren Umgang mit Lebensmitteln. In Deutschland landen rund 18 Millionen Tonnen Lebensmittel pro Jahr im Müll, vieles davon noch genusstauglich, während weltweit mehr als jeder zehnte Mensch hungere. “Das ist ein Skandal”, so Backhaus.

