Mecklenburg-Vorpommern: Wind, Kälte, leichter Schneefall Stand: 07.02.2021 11:41 Uhr Während Niedersachsen starke Schneefälle verzeichnet, ist es in Mecklenburg-Vorpommern vor allem kalt und windig. Das NDR-Wetterstudio auf Hiddensee erwartet für den Nordosten leichten Schneefall.

Es sind vor allem Schnee und Eisregen, die manche Teile Deutschlands erfasst haben. Zwar ist es bundesweit bei weitem nicht so schlimm, wie zwischenzeitlich befürchtet und vorhergesagt, allerdings gibt es doch auch erhebliche Behinderungen. Besonders heftig ist es gerade vor allem für die Mitte Deutschlands. Ein Schneesturm-Band zieht von Teilen Thüringens, Sachsen-Anhalts bis nach Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen - dort in NRW hat der Wintereinbruch zu vielen Verkehrsunfällen und Ausfällen im Nah- und Fernverkehr bei der Bahn geführt. Nach Polizeiangaben gab es allein in Nordrhein-Westfalen seit Sonnabendnachmittag mehr als 220 Unfälle aufgrund des Wetters. Mehrere Städte und Kreise haben zudem den Busverkehr eingestellt - etwa Münster und Dortmund.

Massive Einschränkungen im Bahnverkehr

Im Fernverkehr der Bahn kommt es wegen der Schneefälle in ganz Deutschland zu größeren Einschränkungen. Zum Bespiel fahren fast in ganz Niedersachsen keine Züge mehr - vermutlich bis zum Montagmorgen nicht. Zwischen Hamburg und Berlin gebe es Einschränkungen. Ebenfalls nicht vom Fernverkehr angefahren werde die Region Leipzig/Halle. Auf der Strecke zwischen Hamburg über Rostock bis nach Binz auf Rügen wird der Zugverkehr auch heute eingeschränkt.

MV: Lediglich leichter Schneefall erwartet

Wie Hörer von NDR 1 Radio MV berichten, gibt es einzelne, kleinere Schneeverwehungen - vor allem im Osten des Landes in Richtung Rügen. Dem NDR-Wetterstudio auf Hiddensee zufolge könnte es im Nordosten am Nachmittag lediglich leichten Schneefall geben - vor allem an Elbe und Elde. Was allerdings spürbar ist: der Wind. Die Temperaturen fühlen sich deutlich kälter an als sie eigentlich sind - durch den Wind in Böen bis zur Stärke 9. Das bedeutet: gefühlte Werte um minus 15 Grad.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 07.02.2021 | 12:00 Uhr