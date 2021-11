MV ist Schlusslicht beim Impfen in Norddeutschland Stand: 26.11.2021 10:54 Uhr Die Impfquote in MV ist die niedrigste im Norden. Die Berater der Landesregierung sehen darin einen Grund für den starken Anstieg der Infektionszahlen. Aber auch bei vielen Geimpften lässt der Schutz nach - die dritte Impfung wäre nötig. Hat MV das Thema unterschätzt? Mehr um 13.30 Uhr bei NDR MV Live.

Den starken Anstieg der Corona-Infektionszahlen in Mecklenburg-Vorpommern führt der Berater der Landesregierung, der Greifswalder Bioinformatiker Prof. Lars Kaderali, auf die geringe Impfqoute zurück. "Das spielt eine ganz maßgebliche Rolle", sagte Kaderali. "Wir haben ja sehr lange gar nicht reagiert und auf den Effekt der Impfungen gehofft. Das räche sich jetzt. "Im Bundesvergleich liegt MV, was die Impfquote betrifft, im Mittelfeld. Mit Blick auf die Nachbarländer im Norden aber ist der Nordosten zurückgefallen. Laut Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Donnerstag galten im westlichen Nachbarland Schleswig-Holstein 72,5 Prozent als vollständig geimpft und in Hamburg 73,9 Prozent. In Mecklenburg-Vorpommern waren es 66,6 Prozent.

"500.000 Menschen ohne Schutz"

Was die geringe Impfquote bedeutet, rechnet der Rostocker Tropenmediziner Emil Reisinger vor. Reisinger betonte, "dass 500.000 Menschen keinen Schutz haben. Durch diese Gruppe rauscht es jetzt durch." Es gebe zwar auch Impfdurchbrüche, doch deren Zahl liege im Vergleich zu Erkrankungen bei Ungeimpften deutlich niedriger. Mit Sonderimpfaktionen sollen heute wieder Menschen in MV zur Impfung animiert werden. So gibt es unter anderem in Wolgast, Torgelow und Schwerin ein sogenanntes "offenes Impfen", bei dem kein Termin notwendig ist. In den vergangenen Tagen bildeten sich für den Impfzentren im Land lange Schlangen. Geimpfte berichteten davon, dass sie zum Teil mehrere Stunden warten mussten.

