Mathe-Abitur "weit unterdurchschnittlich": Ergebnisse werden angehoben Stand: 30.05.2021 17:42 Uhr "Weit unterdurchschnittlich", "außergewöhnlich niedriges Punkteniveau": Die Ergebnisse der Mathe-Abiturprüfungen in MV sind in diesem Jahr mau ausgefallen. Das Land packt pauschal zwei Punkte drauf. Es beruft sich auf besondere Rahmenbedingungen.

Die durchschnittlichen Ergebnisse bei Mathematik-Abiturprüfungen in MV lagen in diesem Schuljahr nach Angaben des Bildungsministeriums im Grundkurs bei 4,1 Notenpunkten und bei 5,6 Punkten im Leistungskurs. Das sind deutlich niedrigere Werte als im Vorjahr, als die durchschnittliche Punktebewertung in den Grundkursen bei 5,7 und in Leistungskursen bei 8,4 lag. 2019 davor lag das durchschnittliche Punkteniveau bei 4,8 beziehungsweise 7,9.

Ministerium führt Punkterückgang auf mehrere Faktoren zurück - Corona gehört nicht dazu

Das Ministerium führt dieses schwache Abschneiden der Abiturienten auf das Zusammenwirken mehrerer Rahmenbedingungen zurück. So habe in diesem Jahr der erste Jahrgang des neuen Oberstufenmodells mit Grund- und Leistungskursen seine Reifeprüfung abgelegt. Dazu komme ein neuer Aufgabentypus, der stärker auf Kompetenzen als auf Anwendung von erlerntem Formelwissen setze, heißt es in einer Mitteilung des Ministeriums vom Sonntagnachmittag. Ein Sprecher des Bildungsministeriums in Schwerin sagte auf Anfrage von NDR 1 Radio MV, dass die Corona-Pandemie kein Grund für das schlechte Abschneiden gewesen sei, da die Abschlussklassen bis auf wenige Tage im Präsenzunterricht gelernt hätten.

Zwei Punkte mehr, um Ergebnisse ans Niveau der Vorjahre anzugleichen

Weil den Schülern nach Angaben des Ministeriums keine Nachteile aus den Umstellungen erwachsen sollen, werden die Noten in allen Abiturgrund- und leistungskursen um zwei Punkte abgehoben - "um den Punktedurchschnitt rechnerisch an die Ergebnisse der vergangenen Jahre anzugleichen", so das Ministerium weiter. Die Einführung des neuen Oberstufenmodells wird seit 2019 mit intensiven Lehrerfortbildungen begleitet. Das Ministerium will nun "schnellstmöglich die Ursachen für diese Ergebnisse im Mathematik-Abitur ergründen".

Ministerium will Evaluation vorziehen und Förderprogramm starten

Eine erste Konsequenz wird sein, dass die für 2023 geplante Evaluation auf das laufende Jahr 2021 vorgezogen wird. Zudem ist ein Sonderprogramm für Mathematik-Förderung in der Oberstufe geplant.

