Stand: 02.09.2020 09:27 Uhr - NDR 1 Radio MV

Maskenpflicht: Verstärkte Kontrollen in Zügen in MV

Am Donnerstag wird die Einhaltung der Maskenpflicht in Regionalzügen zwischen Rostock, Schwerin und Hamburg verstärkt kontrolliert. Das kündigte Mecklenburg-Vorpommerns Verkehrsminister Christian Pegel (SPD) an. Die Kontrollen sollen vom Zugpersonal sowie drei sogenannte Präventionsteams der Deutschen Bahn durchgeführt werden.

Minister: Maskenverweigerer müssen mit Konsequenzen rechnen

Den Schutz korrekt zu tragen, sei eine Frage der Rücksichtnahme und der Solidarität untereinander, so Pegel. Maskenverweigerer müssten mit Konsequenzen rechnen. So können die Kontrolleure ihre Personalien aufnehmen und sie weiterleiten. Wer ohne Maske erwischt wird, dem drohen von Freitag an zwischen 50 und 150 Euro Bußgeld. Am Donnerstag gilt noch das alte Mindestbußgeld von 25 Euro.

Pegel betonte, es gehe nicht in erster Linie ums Bestrafen, vielmehr um das Sensibilisieren. Maskenverweigerer könnten notfalls aufgefordert werden, den Zug zu verlassen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 02.09.2020 | 06:00 Uhr