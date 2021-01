Martin will Abschlussklassen in MV an Schulen zurückholen Stand: 04.01.2021 16:30 Uhr Eine bundesweite generelle Schulöffnung und ein weitgehnend normaler Unterricht zeichnen sich weiter nicht ab. Die Kultusminister der Länder haben sich in einer Videokonferenz darauf verständigt, die im Lockdown beschlossenen Maßnahmen fortzusetzen.

Was das für Mecklenburg-Vorpommern mit seinen vergleichsweise niedrigen Zahlen bedeutet, ist noch unklar. Bildungsministerin Bettina Martin (SPD) zeigte sich am Montag im Gespräch mit dem NDR dennoch zuversichtlich, dass in Mecklenburg-Vorpommern mehr möglich sein wird. Sie sei keine Prophetin und könne das Infektionsgeschehen nicht vorhersagen, dennoch strebt Martin Lockerungen an. Wenn es ihr möglich wäre, würde sie in der kommenden Wocher bereits die Abschlussklassen 10 und 12 und die der Berufschulen in den Präsenzunterricht zurückholen. In einem zweiten Schritt könnte es dann auch für die Klassen 1 bis 6 eine Rückkehr an die Schulen geben. Das letzte Wort dazu hätten aber die Länderchefs. Die beraten morgen mit der Kanzlerin die Corona-Lage. Die Kultusminister hätten sich bei ihren Berartung für Sonderwege einzelnen Länder in der Frage der Schulöffnung ausgesprochen. Die weiter hohen Sieben-Tage-Inzidenz-Werte bei den Corona-Zahlen würden eine generelle Lockerung aber nicht zulassen.

Teilweise Betreuung in Schulen

Am Montag hatte in Mecklenburg-Vorpommern nach den Weihnachtsferien die Schule wieder begonnen. Allerdings bleibt die Präsenzpflicht in der ersten Januarwoche weiterhin aufgehoben. Die meisten der 150.000 Schüler sollen vorwiegend zu Hause im Homeschooling lernen - genau wie in der letzten Schulwoche vor Weihnachten. Bislang habe es im neuen Jahr keine Server-Probleme gegeben, sagte ein Sprecher der Bildungsministeriums. Die Eltern werden gebeten, ihre Kinder möglichst in den eigenen vier Wänden zu betreuen. In die Schulen können nur Mädchen und Jungen der Klasse 1 bis 6 kommen, die keine Betreuung haben. Die Kinder lernen dann in ihren Klassen und bearbeiten die gleichen Aufgaben wie ihre Mitschüler zu Hause.

Seenplatte: Notbetreuung für Fünft- und Sechstklässler

Eine Ausnahme gilt im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte: Dort werden Fünft- und Sechstklässler an den Schulen nur notbetreut. Das hatte der Kreis angesichts hoher Infektionszahlen noch vor Jahresende verfügt. Die aktuellen Regelungen gelten zunächst für die erste Schulwoche bis zum 8. Januar. Ob danach der Unterricht wieder regulär stattfinden kann, ist noch offen. Das hänge von der Entwicklung der Infektionszahlen ab, sagte ein Sprecher des Bildungsministeriums.

Quarantänepflicht bei Besuch in 200er-Inzidenzgebiet

In häusliche Quarantäne begeben müssen sich Schüler, die sich in den vergangenen zehn Tagen entweder in einer deutschen Region mit einem Inzidenzwert von 200 oder mehr oder, die sich in einem ausländischen Risikogebiet aufgehalten haben. Das Bildungsministerium wies darauf hin, dass in solchen Fällen auch das örtliche Gesundheitsamt verständigt werden muss. Ausgenommen von der Quarantänepflicht sind die Betreffenden, sofern es sich um einen Besuch bei Mitgliedern der Kernfamilie handelte sowie im Fall eines geteilten Sorgerechts. Auch nicht in die Schule dürfen Kinder, die in den vergangenen zwei Wochen Kontakt zu einer infizierten Person hatten. Bei Unklarheiten empfiehlt das Ministerium, die Hotline der Landesregierung unter 0385 588 11311 zu kontaktieren.

Vor Weihnachten: Nur eine Minderheit in den Schulen

In den letzten Tagen vor den Weihnachtsferien wurde nach Angaben des Bildungsministeriums im Nordosten nur ein kleiner Teil der Kinder in die Schulen geschickt. In dieser Zeit galten die gleichen Regeln wie in der ersten Schulwoche im neuen Jahr. In den Grundschulen wurden nach Ministeriumsangaben 25 Prozent und in den Klassen 5 und 6 13 Prozent der Mädchen und Jungen kurz vor Weihnachten in den Schulgebäuden betreut.

Kitas: Sozialministerin bittet Eltern, Kinder zu Hause zu betreuen

Auch Kitas öffnen am Montag wieder wie vor Weihnachten. Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) bat aber die Eltern, Kita-Kinder möglichst zu Hause zu betreuen. Die Betreuungszeiten in den Kitas sollen vorerst nicht eingeschränkt werden. Kurz vor den Weihnachtsferien war laut Sozialministerium nur noch ein Viertel der Kinder in ihrer Kita.

