Stand: 27.09.2021 11:06 Uhr Marnitz: Löscharbeiten bei Strohmietenbrand

In Marnitz (Landkreises Ludwigslust-Parchim) ist am frühen Sonntagabend eine Strohmiete mit 140 Rundballen abgebrannt. Dabei ist ersten Schätzungen zufolge ein Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro entstanden. Bisherigen Ermittlungen zufolge sollen drei Kinder das Feuer verursacht haben. Offenbar hatten sie gekokelt, wodurch es zum Ausbruch des Brandes kam. Die Ermittlungen der Polizei sind noch nicht abgeschlossen. | 27.09.2021 11:06