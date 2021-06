Stand: 08.06.2021 07:00 Uhr Marlow: Frau durch Insekt abgelenkt - Wagen überschlägt sich

Am Montag hat sich in der Nähe von Marlow im Landkreis Vorpommern-Rügen ein Unfall wegen eines Insekts erreignet. Eine 35-jährige Autofahrerin wurde durch ein umherfliegendes Tier so vom Straßenverkehr abgelenkt, dass sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor, von der Fahrbahn abkam und seitlich gegen einen Baum stieß. Dadurch überschlug sich das Fahrzeug. Die Fahrerin wurde dabei leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 50.000 Euro. | 08.06.2021 07:00