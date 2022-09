Stand: 04.09.2022 18:44 Uhr Marlow: Alkoholisierter Autofahrer verursacht Unfall mit verletzten Kindern

Mit zwei Kindern im Pkw hat ein angetrunkener Autofahrer am Sonntag bei Marlow (Kreis Vorpommern-Rügen) einen Unfall verursacht. Laut Polizei geriet der 39-Jährige mit seinem Wagen in einer Kurve der Landesstraße 18 auf die Gegenfahrbahn und prallte dort mit einem anderen Auto zusammen. Beide Autos schleuderten in den Straßengraben. Die 33-jährige Fahrerin des entgegenkommenden Autos und ihr vier Jahre alter Sohn kamen verletzt in eine Klinik. Aus dem Auto des Unfallverursachers mussten ein sieben Monate altes Baby und ein achtjähriges Kind mit Schocks in eine Klinik gebracht werden. Der 39-Jährige blieb unverletzt. Bei ihm wurden 1,4 Promille Atemalkohol gemessen. Gegen ihn werde wegen Straßenverkehrsgefährdung und Verdacht der fahrlässigen Körperverletzung ermittelt, hieß es. | 04.09.2022 18:42

