Marinetechnikschule Parow: Heute "Tag der offenen Tür"

Die Marinetechnikschule in Parow bei Stralsund informiert am heutigen Sonnabend über die vielfältigen Aufgaben der Marine. Bis 17 Uhr gewährt der "Tag der offenen Tür" interessante Einblicke. Zu sehen sind zum Beispiel das Minensuchboot „Pegnitz“ sowie der Kampfpanzer "Leopard". In der Strelasund-Kaserne führen Feldjäger vor, wie sie mit ihrer Hundestaffel arbeiten. Eine Seenotrettungsübung wird durchgeführt und die Marineflieger präsentieren zwei Hubschrauber. Seit 1996 ist Parow der Standort für sämtliche technische Berufe innerhalb der Marine. Jährlich werden hier etwa 5.000 Soldaten ausgebildet. Vom Stralsunder Hafen bringt eine Fähre Besucher heute kostenlos bis 15.30 Uhr nach Parow und wieder zurück.

