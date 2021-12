Marienkirche Rostock feiert 300 Jahre alten Hochaltar Stand: 25.12.2021 09:57 Uhr In der Rostocker Marienkirche wird heute ein Jubiläumsgottesdienst gefeiert. Vor genau 300 Jahren wurde dort der barocke Hochaltar eingeweiht. Aus diesem Anlass stattet Bischof Jeremias der Kirchengemeinde einen Besuch ab.

Bischof Tilman Jeremias war selbst Jahre lang Pastor an St. Marien und feiert deshalb mit der Kirchengemeinde den Gottesdienst zum Altarjubiläum. Im Anschluss startet auch eine Spendenkampagne, die Geld für die Restauration und die Reinigung des Altars einwerben soll. Die Kosten dafür werden auf 250.000 Euro geschätzt. Die letzte umfassende Restaurierung ist 180 Jahre her.

Imposantes Zeitzeugnis

Der Altar war 1721 das erste barocke Ausstattungsstück der Rostocker Marienkirche. Mit 24 Metern Höhe ist er zudem ein imposantes Zeitzeugnis. Er wurde von Baudirektor Christian Rudolph Stoldt aus Berlin entworfen und von Berliner Künstlern ausgeführt (Andreas Weißhut, Hinrich Schaffer, Friedrich Möller). Das Motiv zeigt unter anderem die Auferstehung Jesu Christi, die von zwei Skulpturen eingefasst wird, die die Gesetzestafeln, ein Buch, Sonne und Mond tragen. An der Spitze des Altars befindet sich das Auge Gottes, welches von Strahlenkranz eingeramt wird.



Nach dem Altar wurden im 18. Jahrhundert auch die Kanzel, die Ausmalung und die Orgel nach dem Zeitgeschmack des Barock umgestaltet. St. Marien in Rostock ist laut Restaurator Bastian Hacker die größte Kirche Mecklenburg-Vorpommerns, in der die Ausstattung so konsequent neu gestaltet wurde.



Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 25.12.2021 | 10:00 Uhr