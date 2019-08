Stand: 20.08.2019 05:03 Uhr

Maria aus Zinnowitz: Aus Mordlust getötet?

Aus Mordlust sollen zwei junge Männer im vergangenen März die 18 Jahre alte Maria in ihrer Wohnung in Zinnowitz auf Usedom getötet haben. Deshalb müssen sie sich von heute an vor dem Landgericht Stralsund verantworten. Nach Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft wollten die beiden mutmaßlichen Täter sehen, wie ein Mensch stirbt. Sie sind 19 beziehungsweise 21 Jahre alt und stammen aus Karlshagen und Zinnowitz.

"Sehen wie ein Mensch stirbt"

Marias Leiche war von zahlreichen Messerstichen verwundet gefunden worden. Rund einen Monat später wurden die beiden Männer festgenommen. Sie haben sich zur Tat geäußert, allerdings widersprüchliche Angaben gemacht. Laut Anklage hat der 19-Jährige der jungen Frau zahlreiche Stiche versetzt. Sein Komplize soll das Opfer festgehalten haben. Nach der Tat zogen sich die beiden Männer angeblich frische Kleidung an, die sie mitgebracht hatten. Bei der Obduktion des Opfers stellte sich heraus, dass Maria schwanger war. Die Tatwaffe wurde bislang nicht gefunden.

Gericht will 20 Zeugen hören

Das Gericht hat für den Prozess fünf Verhandlungstage angesetzt, an denen 20 Zeugen gehört werden sollen. Dem 21-jährigen Angeklagten droht eine lebenslange Freiheitsstrafe. Der jüngere der beiden mutmaßlichen Täter könnte, sofern ein entsprechendes Gutachten dafür spricht, als vermindert schuldfähig eingestuft werden. Angeblich war er während der Tat stark angetrunken, zudem leidet er unter einer psychischen Erkrankung. Das Verbrechen hatte für Entsetzen in der Region gesorgt. Anfang April kamen zu einer Andacht rund 70 Menschen in die Zinnowitzer Kirche. Pastorin Christa Heinze sprach von Fassungslosigkeit, Ratlosigkeit und Ohnmacht angesichts der Gewalt.

