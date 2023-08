Manövrierunfähiger Tanker vor Rügen: Reparaturarbeiten laufen Stand: 05.08.2023 14:45 Uhr Auf dem Tanker, der vor der Küste Rügens havariert ist, laufen die Reparaturarbeiten. Spätestens morgen soll das Schiff laut Wasserschutzpolizei wieder fahrbereit sein - gerade rechtzeitig vor dem angekündigten Sturm am Montag.

Sollte die Reparatur nicht in diesem Zeitraum gelingen, steht den Angaben zufolge ein Schlepper bereit, um das Schiff in Sicherheit zu bringen. Laut Wasserschutzpolizei bestünde für ein Schiff in einer solchen Größenordnung aber auch keine große Gefahr bei Sturm. Der Tanker sei schwimmfähig, derzeit aber nicht manövrierfähig. Ursache dafür sei ein defekter Hauptantrieb.

Schiff war auf dem Weg nach Indien

Der Öltanker "Yannis P." ankert seit einigen Tagen 20 Kilometer nördlich von der Insel Rügen. Das 274 Meter lange und 48 Meter breite Schiff ist mit Rohöl beladen, kommt aus Primorsk in Russland und war durch die Kadetrinne in der Ostsee eigentlich auf dem Weg nach Mundra in Indien. Das Schiff fährt unter der Flagge der Marshallinseln, einer kleinen Republik im westlichen Pazifik.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 05.08.2023 | 15:00 Uhr