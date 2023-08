Manövrierunfähiger Tanker ankert weiter vor Rügen Stand: 06.08.2023 11:09 Uhr Der Tanker, der vor der Küste Rügens havariert ist, ankert weiter vor der Insel. Die Reederei des Frachters hat nun weitere Maßnahmen ergriffen, um das Schiff abzusichern. Das Wetter soll sich in der kommenden Nacht verschlechtern.

Der Öltanker "Yannis P." befindet sich weiterhin etwa 20 Kilometer nördlich von Rügen in der Ostsee. Wie eine Sprecherin des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Stralsund auf NDR Anfrage sagte, hat die Reederei nun einen eigenen Schlepper zu dem Schiff beordert. Dieser sei extrem leistungsstark und könne den Tanker im Notfall abschleppen. Ob das notwendig ist, soll voraussichtlich heute Nachmittag entschieden werden.

Der Antrieb des 270 Meter langen Schiffes sollte eigentlich repariert werden. Das Amt hat aber keine Kenntnis darüber, ob das gelungen ist, so die Sprecherin.

Schiff war auf dem Weg nach Indien

Das 274 Meter lange und 48 Meter breite Schiff ist mit Rohöl beladen, kommt aus Primorsk in Russland und war durch die Kadetrinne in der Ostsee eigentlich auf dem Weg nach Mundra in Indien. Das Schiff fährt unter der Flagge der Marshallinseln, einer kleinen Republik im westlichen Pazifik. Seit Anfang der Woche liegt der Tanker manövrierunfähig vor Rügen. Ursache dafür ist ein defekter Hauptantrieb.

