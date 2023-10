Mann wegen schweren Kindesmissbrauchs vor Schweriner Gericht

Am Landgericht in Schwerin beginnt heute der Prozess wegen schweren Kindesmissbrauchs gegen einen 41-Jährigen. Der Mann soll sich an den Kindern seiner damaligen Lebensgefährtin vergangenen haben.