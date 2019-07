Stand: 21.07.2019 09:35 Uhr

Mann verletzt Säugling und stürzt vom Balkon

In Rostock hat ein Mann einen drei Monate alten Säugling in der Nacht zu Sonntag mit einem Messer schwer verletzt. Der Mann war zuvor in die Wohnung der Mutter im Stadtteil Dierkow eingedrungen und hatte die 18-Jährige bedroht.

Mann droht, Kind vom Balkon fallen zu lassen

Wie die Polizei NDR 1 Radio MV bestätigte, war der Mann mit einem Messer bewaffnet. Als die Beamten den Wohnblock erreichten, mussten sie zunächst die Barrikaden überwinden, die der Mann an der Wohnungstür errichtet hatte. In dieser Zeit hielt er das kleine Kind immer wieder über die Balkonbrüstung im sechsten Stock und drohte damit, es fallen zu lassen.

Säugling durch Messerstiche lebensgefährlich verletzt

Polizei und Anwohner spannten Decken auf, um das Kind auffangen zu können. Als die Barrikaden überwunden waren, konnten die Polizisten den Säugling an sich nehmen. Er war durch mehrere Messerstiche lebensgefährlich verletzt. Der Angreifer stürzte vom Balkon und kam dabei ums Leben. Der Säugling wurde noch in der Nacht in der Rostocker Universitäts-Kinderklinik notoperiert.

