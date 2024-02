Mann sperrte Tiere ein Jahr in Stadtvilla ein - Rettung in Stralsund Stand: 07.02.2024 09:50 Uhr Polizei und Veterinäramt haben zwölf verwahrloste Hunde und vier Schildkröten aus einem Haus in Stralsund geholt. Der Vorfall soll schon Ende Januar passiert sein, wurde aber jetzt erst öffentlich bekannt.

Ein Jahr lang soll ein 48-Jähriger Tiere unter unwürdigen Bedingungen gehalten haben, jetzt haben Polizei und Veterinäramt sie gerettet. Der Tierschutzverein Stralsund berichtet von zehn Chihuahuas, zwei Ridgebacks und vier Schildkröten. Drei weitere Schildkröten waren demnach bereits tot.

Tiere in Gästebad und Garage eingesperrt

Dem Tierschutzverein zufolge ließ der Mann die Tiere nur selten nach draußen und warf ihnen nur ab und an Futter zu. Die kleinen Hunde sollen in einem Gästebad eingesperrt gewesen sein, die beiden Ridgebacks in der Garage. Dort fanden die Retter auch die Schildkröten.

Veterinäramt prüft Anzeige

Die vier noch lebendigen Schildkröten wurden dem Stralsunder Zoo übergeben und werden jetzt dort aufgepäppelt. Die zwölf Hunde befinden sich aktuell in der Obhut des Stralsunder Tierschutzvereins und werden tierärztlich versorgt. Das Veterinäramt prüft derzeit, eine Strafanzeige gegen den 48-jährigen Halter zu stellen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 07.02.2024 | 08:00 Uhr