Stand: 01.07.2020 17:53 Uhr

Mann rettet zwei Kinder - und ertrinkt in der Ostsee

Ein 32 Jahre alter Mann aus Mecklenburg-Vorpommern ist vor Ahrenshoop in der Ostsee ertrunken, nachdem er selbst zwei Kinder aus dem Wasser gerettet hatte. Die Kinder waren nach Angaben der Polizei im Bereich eines Steinwalls von der Strömung erfasst worden. Sie waren nicht in der Lage, sich aus eigener Kraft an Land zu retten. Dem 32-Jährigen gelang es demnach, die beiden Kinder auf die Steinmole zu setzen. Ein Zeuge brachte sie von dort aus sicher an Land. Der 32-Jährige wurde jedoch ebenfalls von der Strömung erfasst und geriet selbst in eine hilflose Lage. Kurze Zeit später war er nicht mehr an der Wasseroberfläche zu sehen. Die alarmierten Polizei- und Rettungskräfte begannen umgehend mit Booten wie auch mit dem Polizeihubschrauber nach ihm zu suchen. Mehrere Stunden später mussten sie ihn tot aus dem Wasser bergen.

Zwei tödliche Unfälle

Am vergangenen Wochenende hatten sich in Mecklenburg-.Vorpommern

die ersten tödlichen Wasser-Unfälle dieses Jahres ereignet. Beim Schwimmen im Krakower See im Landkreis Rostock ertrank am Sonnabend eine 53-jährige Frau. Familienangehörige holten sie aus dem Wasser, konnten sie aber nicht reanimieren. Ein weiterer Toter wurde am Sonntagmorgen am Petersdorfer See bei Malchow (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) entdeckt. Versuche durch den Notarzt, den 45-Jährigen wiederzubeleben, schlugen fehl.