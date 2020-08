Stand: 12.08.2020 13:10 Uhr - NDR 1 Radio MV

Mann mit 4,6 Promille nach Streit in Klinik eingewiesen

In Neubrandenburg ist ein betrunkener Mann nach einem gewalttätigen Streit mit seiner Partnerin in eine Klinik eingewiesen worden. Bei dem 41-Jährigen wurden laut Polizei am frühen Mittwochvormittag 4,6 Promille Atemalkohol gemessen. Die 38-jährige Frau hatte die Beamten gerufen, weil der Mann gewalttätig geworden war. Als die Beamten eintrafen, stand der 41-Jährige laut, aber unverständlich grölend vor der Tür der Plattenbaus. Dem Betrunkenen wurde für zwei Wochen verboten, die Wohnung der Frau zu betreten, in der er bisher auch gewohnt hatte. | 12.08.2020 13:10