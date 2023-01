Mann in Grimmen angefahren: Verdächtiger meldet Unfall mit Wildschwein

Stand: 02.01.2023 15:11 Uhr

Polizei und Staatsanwaltschaft in Vorpommern ermitteln gegen einen Autofahrer, der in der Silvesternacht einen Mann in Grimmen angefahren haben und daraufhin geflüchtet sein soll. Ein 25-Jähriger wurde schwer verletzt.