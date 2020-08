Stand: 02.08.2020 19:30 Uhr - NDR 1 Radio MV

Mann im Moor verirrt - Drohne und Anwohner helfen bei Rettung

Dank eines zupackenden Anwohners haben Polizei und Feuerwehr einen 18-Jährigen in einem Moorgebiet zwischen Börgerende-Rethwisch und Bad Doberan (Landkreis Rostock) aus einer hilflosen Lage gerettet. Wie die Polizei mitteilte, ging am Sonntagmittag eine Meldung über Hilferufe aus einem Gebiet mit Torflöchern bei der Einsatzleitstelle ein. Daraufhin wurde eine Suche eingeleitet, bei der auch eine Drohne des Katastrophenschutzes zum Einsatz kam.

Anwohner birgt Verirrten aus Moor

Der Suchtrupp stieß alsbald auf den 18-Jährigen. Dem ortskundigen Anwohner, der die Hilferufe gehört hatte, und zwei Helferinnen war es bereits gelungen, den Verirrten aus dem Moor zu bergen, wie es weiter hieß. Er war bereits sechs Stunden umhergeirrt, völlig dehydriert und benötigte dringend medizinische Hilfe. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,88 Promille.

Helfer kannte Torflöcher vom Angeln als Kind

Der Mann wurde in eine Klinik nach Rostock gebracht. Er gab an, auf einer Feier gewesen zu sein. Möglicherweise wollte er den Rückweg durch das Moor abkürzen, hieß es. Die Polizei bedankte sich ausdrücklich bei dem helfenden Anwohner. Dieser erklärte, er habe als Kind in den Torflöchern geangelt, woher seine Ortskenntnis rührte.

