Stand: 29.12.2019 10:51 Uhr - NDR 1 Radio MV

Mann bei Lkw-Brand in Rostock lebensbedrohlich verletzt

Beim Brand im Führerhaus eines Lkw hat sich ein Mann im Rostocker Überseehafen lebensgefährlich verletzt. Nach Angaben der Polizei hatte ein Wachmann auf dem Hafengelände den Brand bemerkt und am Lastwagen einen Mann angetroffen, der in Flammen stand. Der Wachmann löschte das Feuer am Körper des Mannes und verständigte die Rettungskräfte.

Schwerverletzter in Spezialklinik verlegt

Diese brachten den Unbekannten mit schwersten Verbrennungen in ein Krankenhaus. Noch in der Nacht zu Sonntag wurde er in eine Spezialklinik in Lübeck verlegt. Ob der lebensbedrohlich Verletzte der Fahrer des brennenden Lkw mit bulgarischer Zulassung war, ist noch nicht geklärt, auch die genaue Brandursache muss noch ermittelt werden. In der Nacht waren aus allen Feuerwehrwachen Rostocks Einsatzkräfte in den Überseehafen gekommen, die eine Ausbreitung des Brandes verhinderten.

Weitere Informationen 17 Bilder NDR Info Hintergrund: Die Feuerwehr im Einsatz NDR Info Die Feuerwehren in Norddeutschland sind immer in Bereitschaft. Wie laufen Einsätze ab, wenn der Notruf 112 gewählt wird? Welche Geräte nutzt die Feuerwehr? Alle Infos in der Bildergalerie. Bildergalerie

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 29.12.2019 | 10:51 Uhr